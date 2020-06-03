إسبانيا: إصابات كورونا تصل إلى 239 ألفا و932 حالة والوفيات 27127
مدريد - (د ب أ):
ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 239 ألفا و932 إصابة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء بتوقيت مدريد (0530 بتوقيت جرينتش) ، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.
ووصل عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس في إسبانيا إلى 27127 حالة، فيما تعافى 150376 شخصا من المصابين حتى الآن.
ومر نحو 17 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في إسباني
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