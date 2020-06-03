أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

البرازيل تسجل حصيلة وفيات يومية قياسية بكورونا والإجمالي يتخطى 31 ألفا

03:05 ص الأربعاء 03 يونيو 2020
البرازيل تسجل حصيلة وفيات يومية قياسية بكورونا والإجمالي يتخطى 31 ألفا

أرشيفية

برازيليا - (د ب أ):
سجلت البرازيل حصيلة قياسية للوفيات بفيروس كورونا الثلاثاء دون مؤشرات على تراجع الإصابات والوفيات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات الصحية أن البرازيل سجلت 1262 وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 31 ألفا و199 شخصا.

كما تم تسجيل 28 ألفا و936 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي بذلك إلى 555 ألفا و383 حالة.

البرازيل وفيات كورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

كوريا الجنوبية تسجل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 27536

    عدد المصابين

  • 6827

    عدد المتعافين

  • 1052

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6431438

    عدد المصابين

  • 2945806

    عدد المتعافين

  • 379732

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:استمرار المظاهرات أمام البيت الأبيض.. وترامب: واشنطن الأكثر أمنًا على الأرض