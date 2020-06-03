البرازيل تسجل حصيلة وفيات يومية قياسية بكورونا والإجمالي يتخطى 31 ألفا
برازيليا - (د ب أ):
سجلت البرازيل حصيلة قياسية للوفيات بفيروس كورونا الثلاثاء دون مؤشرات على تراجع الإصابات والوفيات.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات الصحية أن البرازيل سجلت 1262 وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 31 ألفا و199 شخصا.
كما تم تسجيل 28 ألفا و936 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي بذلك إلى 555 ألفا و383 حالة.
الخبر التالى:كوريا الجنوبية تسجل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
27536
عدد المصابين
-
6827
عدد المتعافين
-
1052
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
6431438
عدد المصابين
-
2945806
عدد المتعافين
-
379732
عدد الوفيات
إعلان