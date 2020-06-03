البرازيل تسجل حصيلة وفيات يومية قياسية بكورونا والإجمالي يتخطى 31 ألفا

برازيليا - (د ب أ):

سجلت البرازيل حصيلة قياسية للوفيات بفيروس كورونا الثلاثاء دون مؤشرات على تراجع الإصابات والوفيات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات الصحية أن البرازيل سجلت 1262 وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 31 ألفا و199 شخصا.

كما تم تسجيل 28 ألفا و936 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي بذلك إلى 555 ألفا و383 حالة.