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عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم يتخطى حاجز الثلاثة ملايين حالة

03:02 ص الأربعاء 03 يونيو 2020
عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم يتخطى حاجز الثلاثة ملايين حالة

أرشيفية

واشنطن - (د ب أ):
تخطى عدد المتعافين من فيروس كورونا حاجز الثلاثة ملايين شخص حول العالم ، وفقا لإحصاء أعده موقع وورلد ميترز المتتبع للحالة الوبائية لانتشار الفيروس حتى الساعة 0030 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء.

وبحسب إحصاء الموقع وصل عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 6 ملايين 473 ألفا و690 حالة ، بينما بلغت حصيلة الوفيات 381 ألفا 709 حالات.

وتأتي الولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر تضررا من انتشار كورونا مسجلة أكثر من 108 آلاف وفاة ونحو مليون و881 ألف إصابة.

فيروس كورونا وورلد ميترز المتعافين من فيروس كورونا

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