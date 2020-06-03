عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم يتخطى حاجز الثلاثة ملايين حالة

واشنطن - (د ب أ):

تخطى عدد المتعافين من فيروس كورونا حاجز الثلاثة ملايين شخص حول العالم ، وفقا لإحصاء أعده موقع وورلد ميترز المتتبع للحالة الوبائية لانتشار الفيروس حتى الساعة 0030 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء.

وبحسب إحصاء الموقع وصل عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 6 ملايين 473 ألفا و690 حالة ، بينما بلغت حصيلة الوفيات 381 ألفا 709 حالات.

وتأتي الولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر تضررا من انتشار كورونا مسجلة أكثر من 108 آلاف وفاة ونحو مليون و881 ألف إصابة.