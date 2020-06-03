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توقف 21 ثانية.. كيف علق رئيس وزراء كندا على استدعاء ترامب للجيش ضد المتظاهرين؟

02:20 ص الأربعاء 03 يونيو 2020
توقف 21 ثانية.. كيف علق رئيس وزراء كندا على استدعاء ترامب للجيش ضد المتظاهرين؟

جاستن ترودو


أثار رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، جدلاً حول ردة فعله، حينما سُئل عن تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام القوة العسكرية للجيش ضد المتظاهرين المحتجين على وفاة المواطن الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد على يد شرطي، وفق ما نقلت وكالة "CNN".

وكان ترودو في مؤتمر صحفي الثلاثاء في العاصمة الكندية أوتاوا، عندما توقف لمدة 21 ثانية قبل الإجابة على سؤال مراسل شبكة "CBC" الرسمية الكندية حول دعوة ترامب لاستخدام القوة العسكرية ضد المتظاهرين.

تجنب ترودو الإشارة بشكل مباشر إلى ترامب، لكنه قال إن الكنديين يشاهدون ما يحدث في أمريكا ويشعرون بـ"رعب"، لافتًا إلى "مظالم" تقع.

وأضاف ترودو: "نحن جميعًا نراقب في رعب وقلق ما يجري في الولايات المتحدة، لقد حان الوقت لجمع الناس معًا... إنه وقت للاستماع. إنه وقت للتعلم".

ولم يسبق أن ذكر ترودو في أي وقت الرئيس الأمريكي بالاسم أو ينتقد تصرفاته بشكل علني، إلا أن لقطات مصورة أظهرته مع عدد من قادة العالم في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العاصمة البريطانية لندن، في ديسمبر، وهم يسخرون من ترامب.

وقتها، لم يكن يعلم هؤلاء القادة أنه يمكن سماع صوتهم وأن الميكروفونات الموجودة في قصر باكنجهام كانت مفتوحة.

ويوم الإثنين، وجه ترامب الشرطة وقوات الحرس الوطني بإخراج المتظاهرين قسرًا من ساحة لافاييت، وهي حديقة تقع مباشرة قبالة الحديقة الشمالية للبيت الأبيض، حتى يتمكن من المشي لاحقًا إلى كنيسة سانت جون القريبة للحصول على فرصة لالتقاط الصور أمامها.

وقبل تحركه إلى الكنيسة، هدد ترامب بأنه إذا لم ينشر المحافظون الحرس الوطني بأعداد كافية "للسيطرة على الشوارع"، فإن الجيش سيتدخل من أجل "حل المشكلة بسرعة بالنسبة لهم".

وتشهد مدن أمريكية احتجاجات متواصلة منذ مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد على يد الشرطي ديريك شوفين في مينيابوليس، بعد وضعه ركبته على عنقه لأكثر من 8 دقائق، ردد خلالها الضحية "لا أستطيع التنفس".

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جاستن ترودو ترامب دونالد ترامب الجيش الأمريكي

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