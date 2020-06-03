استمرار المظاهرات أمام البيت الأبيض.. وترامب: واشنطن الأكثر أمنًا على الأرض



واشنطن - (د ب أ):

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العاصمة الأمريكية واشنطن أكثر الأماكن أمنا على الأرض، رغم استمرار المظاهرات أمام البيت الأبيض.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر ليل الثلاثاء/الأربعاء :"واشنطن العاصمة كانت أكثر الأماكن أمنا على الأرض الليلة الماضية!".

يأتي هذا بينما تحدى مئات المتظاهرين حظر التجوال المفروض خارج البيت الأبيض في واشنطن مجددا.

وردد المتظاهرون السلميون ، وعددهم أكبر بكثير ممن تجمعوا أمس ، هتافات مثل :"هذا ما تبدو عليه الديمقراطية" و"نحن لا نتحرك".

وتجمع المتظاهرون أمام السياج الذي تم نصبه مؤخرا ومنعهم من دخول حديقة خارج البيت الأبيض، حيث استخدمت القوات الاتحادية الغاز المسيل للدموع لتفريقهم أمس للسماح للرئيس بالتقاط صورة أمام كنيسة.

وشهدت واشنطن، على غرار مدن أخرى في الولايات المتحدة، مظاهرات، بعد وفاة جورج فلويد، وهو رجل أعزل من أصول أفريقية، على يد شرطي في مينيابوليس الأسبوع الماضي.