أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

ترامب ونظيره البرازيلي يبحثان قمة السبع وفيروس كورونا

12:16 ص الأربعاء 03 يونيو 2020
ترامب ونظيره البرازيلي يبحثان قمة السبع وفيروس كورونا

دونالد ترامب

واشنطن - أ ش أ

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب بحث هاتفيا مع نظيره البرازيلي جايير بولسونارو قمة مجموعة السبع القادمة.

وأضاف أن الرئيسان اتفقا على أن التدفق الحر للتجارة بين الولايات المتحدة والبرازيل يمثل أولوية اقتصادية لكلا البلدين، مشيرا إلى أن هذا يعد ثالث اتصال هاتفي بين ترامب وبولسونارو منذ بدء جائحة كورونا " كوفيد ـ 19 ".

وقال إن ترامب بولسونارو أعربا عن تقديرهما المتبادل للتعاون طويل الأمد بشأن القضايا الصحية بين البلدين ، بما في ذلك قيام الولايات المتحدة بتسليم مليوني جرعة من عقار هيدروكسي كلوروكين والتزامها بتوفير 1000 جهاز تنفس صناعي للبرازيل، إلى جانب الجهود البحثية المشتركة للمساعدة في تقييم سلامة وفعالية العقار لكل من العلاج الوقائي والعلاج المبكر لمرضى فيروس "كورونا".

هذا المحتوى من

دونالد ترامب ترامب الولايات المتحدة البرازيل هيدروكسي كلوروكين فيروس كورونا البيت الأبيض

الخبر التالى:

سيناتور أمريكي: سنسعى لمنع ترامب من استخدام الجيش ضد المتظاهرين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 27536

    عدد المصابين

  • 6827

    عدد المتعافين

  • 1052

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6431438

    عدد المصابين

  • 2945806

    عدد المتعافين

  • 379732

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انخفاض الإصابات وزيادة الوفيات.. الصحة تُصدر بيان كورونا اليوم