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اخضاع وزير تونسي للحجر فور عودته لبلاده قادما من فرنسا

12:07 ص الأربعاء 03 يونيو 2020
اخضاع وزير تونسي للحجر فور عودته لبلاده قادما من فرنسا

الوزير المنجي مرزوق

تونس - (د ب أ)

أعلنت وزارة الطاقة في تونس، اخضاع الوزير المنجي مرزوق، للحجر الصحي الإجباري فور عودته اليوم الثلاثاء، من فرنسا حيث ظل عالقا منذ عطلة عيد الفطر.

وأفادت الوزارة أن مرزوق سيواصل عمله عن بعد من مكان الحجر الصحي حتى نهايته وفق ما تقتضيه الإجراءات.

واضطر مرزوق إلى العمل عن بعد من العاصمة الفرنسية باريس بعد أن تعذر عليه العودة بسبب إلغاء رحلة طيران .

وقالت إذاعة "موزاييك" الخاصة إن الوزير وصل تونس اليوم في رحلة إجلاء أمنتها طائرة تتبع الخطوط الفرنسية.

وكان وزير الطاقة عرضة لانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس بسبب سفره على الرغم من إغلاق الحدود في وقت منعت فيه السلطات المواطنين من التنقل بين الولايات بسبب إجراءات الغلق.

ومرزوق من بين خمسة وزراء في الحكومة التونسية من الحاملين للجنسية الفرنسية بما في ذلك رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ إلى جانب جنسيتهم التونسية فيما يحمل لطفي زيتون وزير الحكم المحلي الجنسية البريطانية.

وزارة الطاقة الحجر الصحي المنجي مرزوق باريس الخطوط الفرنسية

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