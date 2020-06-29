الكويت: عودة الطيران التجاري في المطار الدولي بنسبة 100% في أغسطس 2021

الكويت - (أ ش أ):

أعلنت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية، مراحل الخطة التشغيلية لإعادة الرحلات التجارية الى مطار الكويت الدولي، والتي تضمنت عودة تشغيل المطار بنسبة 100% في أول أغسطس 2021.

وأوضحت (الطيران المدني) الكويتية، في بيان صحفي مساء اليوم الاثنين، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه- أن الخطة التشغيلية لإعادة الرحلات التجارية إلى مطار الكويت الدولي تنقسم إلى 3 مراحل، الأولى منها تبدأ اعابارا من أول أغسطس المقبل، وحتى 31 يناير 2021، وبنسبة تشغيل لا تزيد على 30%، موضحة أن عدد الركاب في تلك المرحلة لن يزيد في اليوم الواحد عن 10 آلاف راكب، وبحد أقصى 100 رحلة يومياً.

وأضافت أن المرحلة الثانية تبدأ اعابارا من أول فبراير 2021، وحتى 31 يوليو 2021؛ وتتضمن ارتفاع نسبة التشغيل إلى ما لا يزيد على 60%، وبعدد ركاب لا يزيد على 20 ألف راكب يوميا، وبحد أقصى 200 رحلة في اليوم الواحد.

وأشارت (الطيران المدني) الكويتية، أن المرحلة الثالثة والأخيرة، فستبدأ في أول أغسطس 2021، وبنسبة تشغيل 100%، وبعدد ركاب أكثر من 30 ألف راكب يومياً، وبحد أقصى 300 رحلة في اليوم الواحد.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد كلف - في وقت سابق اليوم - الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، باتخاذ الإجراءات التنفيذية لتجهيز مطار الكويت الدولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الدولية الكفيلة بالحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال إجراءات السفر، بما في ذلك الإسراع في تجهيز مختبرات الصحة العامة بمطار الكويت الدولي، تمهيدا لبدء المرحلة الأولى من تشغيل الرحلات التجارية في أول أغسطس المقبل.

يشار إلى أن الكويت أعلنت - في 11 مارس الماضي - تعليق جميع الرحلات التجارية من وإلى مطار الكويت الدولي حتى إشعار آخر، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).