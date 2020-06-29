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تقارير: اعتقال وزير الخارجية السوداني السابق بتهمة التخطيط لأعمال عدائية

11:57 م الإثنين 29 يونيو 2020
تقارير: اعتقال وزير الخارجية السوداني السابق بتهمة التخطيط لأعمال عدائية

إبراهيم غندور

وكالات:
ذكرت شبكة "روسيا اليوم"، نقلا عن تقارير إعلامية سودانية، أن السلطات السودانية اعتقلت رئيس "حزب المؤتمر الوطني"، ووزير الخارجية السوداني السابق، إبراهيم غندور.
وأشارت إلى أن عملية القبض على الغندور تمت اليوم بعد تفتيش منزله.
وكان المتحدث باسم الحكومة السودانية أعلن أن اجهزة الأمن اعتقلت 9 من قادة "حزب المؤتمر الوطني" و"الحركة الإسلامية" في السودان.
وأفاد بأن الاعتقال جاء على خلفية تخطيط تلك العناصر لارتكاب أعمال عدائية.
وجاء في البيان الصادر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية ووزير الثقافة والإعلام: "في ضوء توافر معلومات أمنية موثوقة عن اجتماع لقيادات تنتمي لحزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية المحلولين بمنزل في ضاحية كافوري مربع 6، "كان الغرض منه التنسيق لتحركات معادية في يوم الأحد 28 يونيو.
وأوضح أن فريقا مشتركا من الاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات العامة عملية نفذ عملية مداهمة المنزل واعتقال المجموعة المشاركة في الاجتماع، عصر يوم الخميس 18 يونيو، وعددهم 9 أشخاص.
وبين أنه تم إخطار النائب العام وأن اثنين من وكلاء النيابة شاركا في إجراءات التحفظ على المجموعة.
ويستعد السودانيون غدا لمظاهرات، في حين دعا رئيس الوزراء عبد الله حمدوك المشاركين فيها للتعبير السلمي عن مطالبهم.

إبراهيم غندور السودان التخطيط لأعمال عدائية الحكومة الانتقالية السودانية

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