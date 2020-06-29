​"الوطنية للصحافة": "هواوي" تتبرع بـ10 آلاف كمامة طبية لمواجهة فيروس كورونا

(مصراوي):

قالت الهيئة الوطنية للصحافة، إن شركة "هواوي" الصينية للتكنولوجيا تبرعت بـ10 آلاف كمامة طبية للهيئة الوطنية للصحافة، في إطار جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد .

وتوزع الهيئة الوطنية الكمامات وتسلمها للمؤسسات الصحفية القومية، طبقًا لأعداد العاملين فيها مع التشديد على ضرورة مراعاة توزيعها على العمال والفئة الأقل دخلًا، ضمن جهود الهيئة لاحتواء انتشار فيروس كورونا بين العاملين بالمؤسسات الصحفية.​