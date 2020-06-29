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السودان في مجلس الأمن: مسودة الخرطوم يمكن أن تمثل أرضية للتفاهم بين ثلاثي أزمة سد النهضة

10:55 م الإثنين 29 يونيو 2020
السودان في مجلس الأمن: مسودة الخرطوم يمكن أن تمثل أرضية للتفاهم بين ثلاثي أزمة سد النهضة

وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية عمر قمر الدي

وكالات

قال وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية عمر قمر الدين، إن المسودة التي توصلنا إليها في الخرطوم يمكن أن تكون أرضية للتفاهم بين ثلاثي أزمة سد النهضة.

ودعا قمر الدين، أطراف الأزمة إلى التوصل لحل متفق عليه دون اتخاذ أي خطوات أحادية.

وأكد أن قمة الاتحاد الأفريقي أشادت بإعلان الخرطوم.

وطالب بدعوة الدول الثلاث إلى التعبير عن وحود إرادة سياسية لديهم لحل تلك الأزمة، وعدم أتخاذ خطوات تهدد هذا العمل.

وأكد إن الخرطوم تعترف بأن مصر لديها صلاحية على مواردها دون أن تتعرض لأي تأثير سلبي.

وأضاف في كلمة بمجلس الأمن، أنه على إثيوبيا تلافي التأثيرات السلبية للسد على دول المنصب.

وتابع "السودان يؤمن بأن الاتفاق على حل على أساس ما اعتمد من الاتحاد الإفريقي هي مهمة أساسية".

هذا وتعقد جلسة في مجلس الأمن حول سد النهضة، بعدما أحالت مصر الملف إلى المجلس، بسبب التعنت الإثيوبي في المفاوضات الأخيرة.

وزارة الخارجية السودانية عمر قمر الدين سد النهضة الاتحاد الأفريقي

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