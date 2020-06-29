سامح شكري: ملء سد النهضة دون اتفاق يهدد بمخاطر كبيرة على مصر والسودان

وكالات

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن أي اتفاقيات بشأن سد النهضة يجب أن تكون ملزمة لكافة الأطراف، كما يجب أن تكون ملزمة قانونيا وأن تضمن آلية لفض المنازعات.

وأكد شكري، أن ملء إثيوبيا للسد دون اتفاق مع مصر والسودان يهدد بوقوع مخاطر كبيرة في البلدين، ويؤثر على صحة المواطنين بعدما يواجهون شح مائي.

وطالب المجتمع الدولي بألا يدخر جهدا في تلك الأزمة.

وأكد وزير الخارجية، أن سد النهضة يهدد من وجود 100 مليون مصري، خاصة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الثلاث.

وقال شكري، في جلسة بمجلس الأمن حول سد النهضة اليوم الاثنين، إن قضية سد النهضة لها تأثير كبير على الشعب المصري.

وتابع "أن التهديدات لمورد ماء لـ100 مليون مصري مرتبط بسد النهضة يمكن أن يكون متصلًا بالمخاطر المتصلة بأمن أمة بأثرها".

وأكد شكري على أهمية سد النهضة بالنسبة إلى إثيوبيا، مشددًا في الوقت ذاته على أن السد يهدد وجود ملايين المصريين.

وحذر شكري، من أن استمرار الأزمة قد تفضي إلى صراع واضطرابات متصلة، مؤكدًا أنه على مجلس الأمن حل الخلافات القائمة.

وتابع "يجب احتواء الأزمة، ومصر رفعت القضية لمجلس الأمن لتجنب التصعيد والتأكد من أن الخطوات الأحادية الجانب لن تتم"