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الأمم المتحدة: شرط وحيد للوصول لاتفاق بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة

09:17 م الإثنين 29 يونيو 2020
الأمم المتحدة: شرط وحيد للوصول لاتفاق بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة

سد النهضة

وكالات
قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، إن الأمين العام حث جميع أطراف أزمة سد النهضة على مواصلة المفاوضات بناءً على إعلان المبادئ الصادر في ٢٠١٥.

وتابعت في جلسة بشأن سد النهضة، أنه يمكن تجاوز الخلافات بشأن السد، والتوصل لاتفاق إذا أظهرت الأطراف الإرادة السياسية لذلك.

و‏يعقد مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة، جلسة مفتوحة بشأن مفاوضات ‎سد النهضة بين ‎مصر والسودان وإثيوبيا، وذلك بعدما تقدمت الخارجية المصرية بطلب للمجلس التابع للأمم المتحدة، للتدخل في المفاوضات التي شهدت تعثرا خلال الأسابيع الماضية.

سد النهضة الأمم المتحدة روزماري ديكارلو السودان إثيوبيا مصر

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ماذا قالت مندوبة أمريكا بمجلس الأمن عن مفاوضات سد النهضة؟

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