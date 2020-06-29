السودان: توقيف قيادات إسلامية كانت تُخطط لتحركات معادية

الخرطوم - (أ ش أ):

أعلنت الحكومة السودانية أن جهات أمنية أوقفت في وقت سابق من الشهر الجاري، قيادات تنتمي لحزب "المؤتمر الوطني" و"الحركة الإسلامية" المحلولين، كانت تُخطط لتحركات معادية.

وقال مكتب الناطق الرسمي بإسم الحكومة وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، إنه توفرت معلومات أمنية موثوقة عن لجتماع لقيادات تنتمي لحزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية المحلولين بمنزل بضاحية كافوري في الخرطوم بغرض التنسيق لتحركات معادية، ونفذ فريق مشترك من الاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات العامة عملية مداهمة المنزل واعتقال المجموعة المشاركة في الاجتماع، وذلك في 18 يونيو الماضي.

وأوضح البيان أنه تم إخطار النائب العام تاج السر الحبر، وشارك اثنان من وكلاء النيابة في إجراءات التحفظ على المجموعة، وعددها ٩ أشخاص، بينهم عبد القادر محمد زين أمين الحركة الإسلامية بولاية الخرطوم، ولواء أمن معاش عمر نمر معتمد الخرطوم السابق.

وتتولى النيابة العامة إجراءات التحري والتحقيق مع المتهمين، تمهيدا لتقديمهم للقضاء.