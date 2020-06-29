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الحكومة السودانية: اعتقال قيادات بحزب المؤتمر والحركة الإسلامية خططوا لأعمال عدائية

07:31 م الإثنين 29 يونيو 2020
الحكومة السودانية: اعتقال قيادات بحزب المؤتمر والحركة الإسلامية خططوا لأعمال عدائية

عبدالله حمدوك

وكالات

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الاثنين، اعتقال 9 من قيادات حزب المؤتمر الوطني (حزب الرئيس المخلوع عمر البشير) والحركة الإسلامية في السودان، حسبما ذكرت العربية.

وقالت الحكومة إن المعتقلين كانوا يخططون لتنفيذ أعمال عدائية.

وقال بيان صادر عن الناطق الرسمي بإسم الحكومة الإنتقالية ووزير الثقافة والإعلام، إنه في ضوء توافر معلومات أمنية موثوقة عن إجتماع لقيادات تنتمي لحزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية المحلولين بمنزل فى ضاحية كافوري، وكان الغرض من الإجتماع التنسيق لتحركات معادية في يوم الأحد الموافق 28 يونيو الجاري، نفذ فريق مشترك من الإستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات العامة عملية مداهمة المنزل وإعتقال المجموعة المشاركة في الإجتماع، عصر يوم الخميس الماضي، وعددهم تسعة أشخاص، و تم إخطار النائب العام وشارك إثنين من وكلاء النيابة في إجراءات التحفظ علي المجموعة.

وستجري عملية استجواب المتهمين وتتولي النيابة العامة إجراءات التحري والتحقيق مع المتهمين، تمهيدًا لتقديمهم للقضاء.

عبدالله حمدوك عمر البشير حزب المؤتمر الوطني الحكومة السودانية السودان

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