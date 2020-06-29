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إغلاق مدينة ليستر البريطانية بسبب الإرتفاع الجديد في حالات الإصابة بكورونا

06:13 م الإثنين 29 يونيو 2020
إغلاق مدينة ليستر البريطانية بسبب الإرتفاع الجديد في حالات الإصابة بكورونا

السلطات الصحية في بريطانيا

لندن - (أ ش أ):
أصدرت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين قرارا بإغلاق مدينة ليستر لمدة أسبوعين وذلك في محاولة للسيطرة على فيروس كورونا الذي عاود الإرتفاع من جديد.
ويعتقد مسؤولو الصحة في بريطانيا أنه على الأقل يجب أن تستمر المدينة التي يصل عدد سكانها إلى 320 ألف شخص في تنفيذ الإغلاق الكامل لمدة أسبوعين بدون منح أي من الحريات التي سيتم إقرارها لباقي البلاد اعتبارا من 4 يوليو بما فيها فتح الحانات والمطاعم ودور السينما والحصول على إذن بإقامة الحفلات، وذلك وفق صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية.

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