العراق: تنفيذ سلسلة ضربات جوية على أوكار داعش في صلاح الدين
بغداد - (أ ش أ):
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم الاثنين نفيذ القوات المشتركة سلسلة ضربات جوية على أوكار داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين.
وأضافت الخلية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أنه وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبحسب أوامر من قيادة العمليات المشتركة العراقية، نفذ طيران التحالف الدولي سلسلة ضربات جوية على أوكار تستخدم للاختباء من قبل عناصر عصابات داعش في سلسلة جبال مكحول في بيجي بمحافظة صلاح الدين، وقد أسفرت عن قتل جميع العناصر الإرهابية التي كانت داخل هذه الأوكار.
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