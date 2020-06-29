الرئيس العراقي يؤكد الحرص على تطوير علاقات الصداقة مع الاتحاد الأوروبي

بغداد - أ ش أ

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، الحرص على تطوير علاقات الصداقة مع الاتحاد الأوروبي.

وذكر بيان للرئاسة العراقية تلقته الوكالة الوطنية العراقية للانباء "نينا" أن الرئيس التقى اليوم الاثنين ، سفراء عددٍ من الدول الأوروبية في العراق وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات مع الدول الأوروبية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، والتأكيد على أهمية الحفاظ على سيادة العراق وحماية أمنه واستقراره، فضلاً عن استعراض آخر المستجدات السياسية في العراق والمنطقة".

وأكد صالح الحرص على تطوير علاقات الصداقة مع الاتحاد الأوروبي بما يسهم في تعزيز جهود ترسيخ السلام في المنطقة والعالم، مشيدا بدور الاتحاد في الحرب ضد الإرهاب.

وأشار إلى أن العراق ينظر باهتمام بالغ لتطوير التعاون و الشراكة الاقتصادية مع الدول الأوروبية خدمةً للمصالح المشتركة، مشدداً على ضرورة التنسيق والعمل المشترك لمواجهة تداعيات جائحة كورونا واثارها على الأوضاع الاقتصادية.

بدورهم جدد السفراء دعمهم لسيادة العراق واستقراره، والالتزام بجهود محاربة الإرهاب، وتطوير التعاون لمواجهة وباء كورونا بما يضمن سلامة الشعوب.