مقاتلات روسية تعترض طائرتين أمريكيتين فوق مياه البحر الأسود
موسكو - أ ش أ
قامت مقاتلات روسية من طراز "سو-27" باعتراض طائرتين حربيتين أمريكيتين فوق مياه البحر الأسود.
وأعلن المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع - في بيان اليوم الاثنين - أن قوات الدفاع الجوي التابعة للمنطقة الجنوبية الروسية العسكرية اليوم برصد ومرافقة طائرة من طراز "بي-8 إيه" بوسيدون وطائرة استطلاع استراتيجية من طراز "أر إس-135"، تابعتين للقوات الجوية الأميركية فوق المياه الدولية للبحر الأسود.
وأضاف البيان أن مقاتلات روسية من طراز "سو-27" قامت بالتحليق لاعتراض الطائرتين، مشيرا إلى أنه لم يحدث أي انتهاك للحدود الروسية ، مؤكدا أن الطلعات الجوية للطائرات الروسية تمت بشكل صارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة دون انتهاك حدود الدول الأخرى.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
65188
عدد المصابين
-
17539
عدد المتعافين
-
2789
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
10188890
عدد المصابين
-
5514344
عدد المتعافين
-
502990
عدد الوفيات
إعلان