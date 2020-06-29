السفيرة الأمريكية في بيروت : مستعدون لدعم لبنان
بيروت- ( د ب أ):
أكدت السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا اليوم الاثنين أن بلادها مستعدة لدعم لبنان طالما تتخذ الحكومة الخطوات الاصلاحية.
وقالت شيا ، عقب لقائها اليوم وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، :"اتفقت مع الوزير على طي الصفحة بعد القرار المؤسف الذي جاء لتحييد الانتباه عن الأزمة الاقتصادية".
وأضافت أن لقاءها مع الوزير "حتي" كان جيدا.
وكان القضاء اللبناني أصدر قرارا يمنع بموجبه السفيرة الأمريكية في لبنان، من الإدلاء بتصريحات إعلامية ومنع أي وسيلة إعلامية لبنانية من أخذ تصريح لها في هذا الإطار.
جاء ذلك عقب تصريحات للسفيرة الأمريكية يوم الجمعة الماضي قالت فيها إن "اللبنانيين لا يعانون من سياسة واشنطن بل من عقود من الفساد"، مشددة على أن "واشنطن من أكبر الداعمين للبنان".
وأشارت شيا ، خلال التصريحات، إلى أن "واشنطن لديها قلق بالغ من حزب الله في لبنان والذي نصنّفه إرهابياً، حزب الله بنى دولة داخل الدولة ، استنزفت لبنان".
ورأت أن "دويلة حزب الله كلفت الدولة اللبنانية مليارات الدولارات، وأن مليارات الدولارات ذهبت لدويلة حزب الله بدل الخزينة الحكومية".
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