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جونسون: على المملكة المتحدة تبني نهج روزفلت في الإصلاح الاقتصادي بعد كورونا

01:57 م الإثنين 29 يونيو 2020
جونسون: على المملكة المتحدة تبني نهج روزفلت في الإصلاح الاقتصادي بعد كورونا

بوريس جونسون

لندن - أ ش أ

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الإثنين، إن المملكة المتحدة بحاجة إلى نهج اقتصادي كالذي تبنّاه الرئيس الأمريكي الأسبق فرانكلين روزفلت، ثلاثينيات القرن الماضي، في برنامجه للإصلاح الاقتصادي والتعافي من أثر الكساد الكبير، فيما عرف باسم "الصفقة الجديدة".

وفي تصريحات لإذاعة "تايمز" المنطلقة حديثا، أقر جونسون بأن بلاده ستمر بـ" بعض الأوقات المتخبطة" مع خروج المملكة المتحدة من أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، لكنه قال إن الحكومة ستضاعف عملها على أجندتها المبدئية، موضحا أنه سيضع رؤيته المحلية لتعافي الاقتصاد في خطاب من المقرر أن يلقيه غدا، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "ذا تليجراف" البريطانية .

وتابع: "هذا هو وقت الاستثمار في البنية التحتية، هذا هو وقت اتخاذ تلك القرارات طويلة المدى من أجل صالح البلاد" مضيفا: "عليكم أن تكونوا حريصين، وسيضع وزير الخزانة خططنا في استعراض الإنفاق، هذا الخريف".

وأكد رئيس الحكومة البريطاني أنه لا نية في هذا الوقت لتبني سياسة التقشف. وقال: "أعتقد أن هذا سيكون خطأ، أعتقد أن هذه لحظة النهج الروزفلتي للمملكة المتحدة".

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بوريس جونسون المملكة المتحدة الإصلاح الاقتصادي فيروس كورونا

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