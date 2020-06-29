قطر تسجل 3 وفيات و693 إصابة جديدة بكورونا

الدوحة- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الاثنين تسجيل ثلاث وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 113 حالة وفاة.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إنه تم تسجيل 693 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 95106 حالات.

كما أشارت إلى تسجيل 1468 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 80170 حالة.

ولفت البيان إلى فحص 3506 اشخاص خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 352659.