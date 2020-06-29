الرئيس اللبناني السابق: يجب الحفاظ على أفضل العلاقات مع دول الخليج

بيروت - أ ش أ

أكد الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، ضرورة الحفاظ على أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج كافة، باعتبار أن وقوفهم إلى جانب لبنان قائم على محبة الأخوة ومن دون أي شروط سياسية .

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني السابق للسفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري، حيث جرى التداول في مستجدات الأوضاع السياسية الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية .

وقال سليمان : " كلما اشتدت الأزمة الاقتصادية نقول إنه يجب تصحيح العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وهي مستعدة وكانت تحضر 22 اتفاقا من أجل مساعدة اقتصاد لبنان قبل التغييرات الأخيرة التي شهدتها البلاد".

وأضاف: "لم تطلب منا السعودية أن تُنفذ لها أي طلبات ، وإنما طلبت فقط علاقة جيدة مع لبنان وعدم مهاجمتها وعدم القبول بالاعتداءات على المملكة".. مشيرا إلى وجود ضرورة تتطلب من اللبنانيين كافة عدم التعرض لمن يقف دائما إلى جانبهم.

واستنكر الرئيس اللبناني السابق الاعتداءات التي تعرضت لها السعودية مؤخرا، داعيا المملكة إلى الوقوف إلى جانب لبنان في ظل ظروفه الصعبة الراهنة.

وتطرق سليمان إلى القرار القضائي الصادر قبل يومين بمنع السفيرة الأمريكية لدى لبنان دورثي شيا من التصريحات الإعلامية وفرض حظر على الإعلام اللبناني من استضافتها، مؤكدا أن هذا الأمر يجب تصحيحه، وأن يتضح موقف الحكومة بشأنه حفاظا على سمعة لبنان كوطن للحريات الإعلامية.