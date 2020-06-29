إسرائيل اعتقلت 900 فلسطيني منذ تفشي كورونا

رام الله- (د ب أ):

قال تقرير حقوقي فلسطيني اليوم الاثنين، إن إسرائيل اعتقلت قرابة 900 فلسطيني منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد في مارس الماضي.

وذكر تقرير صادر عن نادي الأسير الفلسطيني وهو "منظمة غير حكومية"، أن من بين هؤلاء المعتقلين مرضى وجرحى وأطفال ونساء.

وحذر نادي الأسير من أن مخاوف انتشار فيروس كورونا بين صفوف الأسرى في سجون إسرائيل تتصاعد "في ضوء ارتفاع عدد الإصابات بالوباء بشكل عام، واستمرار قوات الاحتلال بتنفيذ عمليات الاعتقال يوميا".

وعبر عن بالغ قلقه من "استمرار الاحتلال الإسرائيلي بتجاهل المطالبات المحلية والدولية حيال الإفراج عن الأسرى لاسيما المرضى والنساء والأطفال" على خلفية أزمة الفيروس.

وذكر أن إجراءات إدارة السجون الإسرائيلية المتعقلة بمكافحة الفيروس فيما يخص الأسرى الفلسطينيين "بقيت محصورة بسياسة المنع، وتحولت لأداة عقاب حرمان، وساهمت في مضاعفة عزل الأسرى الذين يواجهون اليوم السّجان والفيروس، دون أن توفر أي بديل للتخفيف من معاناتهم".

وطلب نادي الأسير الفلسطيني من المنظمات الدولية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر كجهة اختصاص، القيام بدور أكثر فاعلية لتلبية احتياجات الظرف الراهن، وتحقيق إمكانية الاطمئنان على الأسرى، وطمأنة عائلاتهم، والضغط من أجل وجود لجنة طبية دولية محايدة تُشارك في معاينة الأسرى والتأكد من سلامتهم.

وبحسب التقرير، فإن إسرائيل تعتقل قرابة 4600 أسير فلسطيني حاليا في سجونها بينهم العشرات أمضوا أكثر من 20 عاما قيد الاعتقال.