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سلطنة عمان تسجل 6 وفيات و910 إصابات جديدة بكورونا

12:34 م الإثنين 29 يونيو 2020
سلطنة عمان تسجل 6 وفيات و910 إصابات جديدة بكورونا

أرشيفية

مسقط- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم الاثنين تسجيل ست وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات في السلطنة إلى 169 حالة.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إنه تم تسجيل910 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 39060 حالة.

وأضافت أن الإصابات تشمل 535 حالة لعمانيين، و375 لغير عمانيين.

وأشارت إلى أن 1222 مصابا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في السلطنة إلى 22422.

فيروس كورونا وزارة الصحة في سلطنة عمان مسقط

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