روسيا تسجل 93 حالة وفاة بكورونا و 6719 إصابة جديدة
موسكو- (د ب أ):
أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الاثنين تسجيل 39 حالة وفاة جديدة بكورونا، ما رفع إجمالي الوفيات المسجلة بالفيروس في البلاد إلى 9166 .
ونقل موقع "روسيا اليوم" عن غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا أنه تم تسجيل 6719 إصابة جديدة، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات بكورونا في روسيا حتى الآن إلى 641156 .
وتماثل 4343 مريضا للشفاء التام من الفيروس منذ يوم أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 403430 شخصا.
الخبر التالى:مخاوف من سقوط قتلى جراء تفجير جنوبي أفغانستان
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
65188
عدد المصابين
-
17539
عدد المتعافين
-
2789
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
10188890
عدد المصابين
-
5514344
عدد المتعافين
-
502990
عدد الوفيات
إعلان