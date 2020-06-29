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روسيا تسجل 93 حالة وفاة بكورونا و 6719 إصابة جديدة

11:39 ص الإثنين 29 يونيو 2020
روسيا تسجل 93 حالة وفاة بكورونا و 6719 إصابة جديدة

فيروس كورونا في روسيا

موسكو- (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الاثنين تسجيل 39 حالة وفاة جديدة بكورونا، ما رفع إجمالي الوفيات المسجلة بالفيروس في البلاد إلى 9166 .

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا أنه تم تسجيل 6719 إصابة جديدة، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات بكورونا في روسيا حتى الآن إلى 641156 .

وتماثل 4343 مريضا للشفاء التام من الفيروس منذ يوم أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 403430 شخصا.

روسيا فيروس كورونا السلطات الصحية الروسية

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