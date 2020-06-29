وفاة 29شخصا بعد انقلاب عبارة في نهر في بنجلادش

دكا- (د ب أ):

قال مسؤولون اليوم الاثنين إن ما لا يقل عن 29 شخصا لقوا حتفهم جراء انقلاب عبارة ركاب في نهر بالقرب من دكا عاصمة بنجلاديش.

وأفادت هيئة النقل المائي الداخلي في بنجلاديش، بأنه تم العثور على 15 جثة وقد جرفتها المياه، بعد مرور أكثر من ساعتين على غرق العبارة في نهر بوريجانجا.

وتمكن أفراد من غطاسي البحرية وهيئة الإطفاء والدفاع المدني بعد ذلك من تحديد مكان السفينة الغارقة في قاع النهر. وتم العثور على 14 جثة أخرى في حطام السفينة.

وغرقت العبارة بعد اصطدامها بعبّارة ركاب أخرى في الصباح بالقرب من فارازجاني في نهر بوريجانجا، وفقا لما قاله غلام صديق رئيس هيئة النقل المائي الداخلي.

وصرح المسؤول بأن هناك زورق إنقاذ في طريقه لرفع السفينة، التي تم رصدها على عمق 6 أمتار تقريبا.

وأضاف أن 10 إلى 15 راكبا ممن كانوا على متن العبارة "إم.إل. مورنينج بيرد" ، تمكنوا من السباحة إلى ضفة النهر.

وأظهر فيديو مصور بشكبل غير محترف العبارة وهي تتعرض لصدمة من الخلف من أخرى أكبر منها. وانقلبت العبارة وغرقت خلال أقل من 10 ثوان.

وقال صديق إن السلطات صادرت السفينة التي صدمت العبارة، وأضاف أن قائدها هرب على الفور بعد التصادم.

وتجمهر آلاف الأشخاص على ضفتي النهر خلال عمليات الإنقاذ . وكان الكثيرون منهم يبحثون عن أقاربهم المفقودين.

وذكرت الهيئة أن العبارة كانت تحمل 50 شخصا على الأقل، ولكن أحد الناجين قال لمحطة تليفزيون 71 الخاصة إن السفينة كانت تقل 100 راكب على الأقل.

وقال الناجي إنه كان متوجها إلى دكا مع شقيقه الذي لا يزال في عداد المفقودين. وانطلقا من قريتهما في منطقة مونشيجانج المركزية، على بعد 30 كيلومترا جنوب داكا.

يشار إلى أن الحوادث الخطيرة للقوارب والسفن والتي تؤدي إلى الوفيات شائعة للغاية في بنجلاديش، وهي دولة بها العديد من الأنهار.

ويلقي الخبراء باللوم على إجراءات السلامة السيئة والتراخي في تطبيق القواعد.