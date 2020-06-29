أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا إعدام المسماري رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

فاوتشي: لقاح كورونا قد لا يمنح الأمريكيين "مناعة القطيع"

09:57 ص الإثنين 29 يونيو 2020
فاوتشي: لقاح كورونا قد لا يمنح الأمريكيين "مناعة القطيع"

أنتوني فاوتشي

واشنطن- (د ب أ):

قال مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، الدكتور أنتوني فاوتشي، إنه يميل إلى "الاستقرار" على لقاح لفيروس كورونا، نسبة فعاليته 70% إلى 75%، لكنه رأى أن هذه الحماية لن تكون مكتملة.

جاءت تصريحات فاوتشي، خلال مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، في وقت يرفض فيه العديد من الأمريكيين أخذ لقاح لكورونا، وهو ما يجعل "من غير المحتمل أن تحقق الولايات المتحدة مستويات كافية من الحصانة لقمع تفشي المرض"، بحسب فاوتشي.

وفي الشهر الماضي، أظهر استطلاع للشبكة أن ثلث الأمريكيين لن يحاولوا الحصول على لقاح حتى لو كان متاحا على نطاق واسع ومنخفض التكلفة.

وأقر فاوتشي بأن "هناك شعورا عاما مناهضا للعلم والسلطة وضد اللقاح بين بعض الأشخاص في هذا البلد (الولايات المتحدة)، وهي نسبة كبيرة من الناس، بشكل مخيف، نسبيا ... لذا لدينا الكثير من العمل الذي يتعين القيام به عبر تثقيف الناس حول حقيقة اللقاحات".

وأكد فاوتشي أنه من الصعب إجراء تتبع لكافة إصابات كورونا، موضحا أن 20% إلى 40% من المصابين في النقاط الساخنة لا يعانون من أية أعراض.

أنتوني فاوتشي المعهد الوطني الأمريكي للحساسية لقاح كورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

الانتخابات الفرنسية تشهد موجة خضراء جديدة مع تراجع حزب ماكرون

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 65188

    عدد المصابين

  • 17539

    عدد المتعافين

  • 2789

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 10188890

    عدد المصابين

  • 5514344

    عدد المتعافين

  • 502990

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصرع 7 مرضى كورونا في حريق مستشفى خاص بالإسكندرية