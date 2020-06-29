وزير خارجية اليونان يبحث في تونس التطورات في ليبيا والشرق الأوسط

أثينا - (د ب ا):

أعلنت وزارة الخارجية اليونانية مساء يوم الأحد أن وزير الشؤون الخارجية نيكوس ديندياس سوف يقوم بزيارة إلى تونس اليوم الإثنين، يستقبله خلالها الرئيس التونسى قيس سعيد ورئيس الوزراء الياس الفخفاخ ووزير الخارجية نور الدين الري.

وذكرت وكالة الأنباء اليونانية أن مباحثات ديندياس في تونس سوف تتركز على القضايا الثنائية والإقليمية، مع التأكيد على التطورات في ليبيا ومنطقة شرق البحر المتوسط، والقضايا المتعلقة بالشرق الأوسط وعلاقات تونس بالاتحاد الأوروبى.

وفي ختام الزيارة سيتم التوقيع على اتفاقية نقل بحري بين البلدين، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليونانية.