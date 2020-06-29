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السودان يمدد الإغلاق في ولاية الخرطوم لمكافحة تفشي كورونا

12:38 ص الإثنين 29 يونيو 2020
السودان يمدد الإغلاق في ولاية الخرطوم لمكافحة تفشي كورونا

فيروس كورونا في السودان

وكالات

مددت السلطات السودانية، مساء اليوم الأحد، إغلاق ولاية الخرطوم، حتى ٧ يوليو المقبل، ومطار الخرطوم الدولي حتى من نفس الشهر.

وقال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، اليوم الأحد، إن السودان قرر تمديد الإغلاق في ولاية الخرطوم، بهدف احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك لمدة أسبوع حتى السابع من يوليو المقبل.

وأضاف صالح لوكالة رويترز، أن العودة التدريجية للترتيبات الطبيعية تبدأ في الثامن من يوليو رغم فرض حظر تجول ليلي من السادسة مساء حتى الخامسة صباحا.

وسجل السودان 9258 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس بينها 572 حالة وفاة.

السودان فيصل محمد صالح الخرطوم فيروس كورونا

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