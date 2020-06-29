أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا إعدام المسماري رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

روسيا تسجل 23 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد

12:37 ص الإثنين 29 يونيو 2020
روسيا تسجل 23 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد

فيروس كورونا في روسيا

موسكو - (أ ش أ):
أعلنت السلطات الصحية الروسية، تسجيل 23 وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي وخضعوا لفحوص ثبتت إيجابيتها فيما يخص العدوى.. حسبما أفادت قناة " روسيا اليوم " مساء اليوم الأحد.
وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة وصلت حتى الآن إلى 3761 شخصا، بعد أن كانت 3738 في الإحصائية السابقة.

هذا المحتوى من

روسيا موسكو فيروس كورونا

الخبر التالى:

السودان يمدد الإغلاق في ولاية الخرطوم لمكافحة تفشي كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 65188

    عدد المصابين

  • 17539

    عدد المتعافين

  • 2789

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 10188890

    عدد المصابين

  • 5514344

    عدد المتعافين

  • 502990

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:النائب العام يأمر بالطعن على براءة متهم بهتك عرض طفل مصاب بالتوحد