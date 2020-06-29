روسيا تسجل 23 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد
موسكو - (أ ش أ):
أعلنت السلطات الصحية الروسية، تسجيل 23 وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي وخضعوا لفحوص ثبتت إيجابيتها فيما يخص العدوى.. حسبما أفادت قناة " روسيا اليوم " مساء اليوم الأحد.
وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة وصلت حتى الآن إلى 3761 شخصا، بعد أن كانت 3738 في الإحصائية السابقة.
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