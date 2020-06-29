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للمرة الثالثة.. موزمبيق تمدد حالة الطوارئ حتى 30 يوليو

12:04 ص الإثنين 29 يونيو 2020
للمرة الثالثة.. موزمبيق تمدد حالة الطوارئ حتى 30 يوليو

رئيس موزمبيق فيليب نيوسي

مابوتو - (د ب أ)

مدد رئيس موزمبيق فيليب نيوسي، حالة الطوارئ في الدولة الواقعة في جنوب القارة الإفريقية، حتى نهاية يوليو المقبل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وجاءت تصريحات نيوسي في كلمة بثها التليفزيون الحكومي اليوم الأحد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأحد، عن نيوسي، قوله إن موزمبيق ستخفف بعض الإجراءات التقييدية، بما في ذلك إعادة فتح المدارس في مراحل ستعلن عنها وزارة التعليم قريبا.

فيليب نيوسي موزمبيق مابوتو فيروس كورونا

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