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الديوان الأميري الكويتي: ادعاءات مبارك الدويلة "كذب وافتراء"

11:49 م الأحد 28 يونيو 2020
الديوان الأميري الكويتي: ادعاءات مبارك الدويلة "كذب وافتراء"

علي جراح الصباح

وكالات:

أكد وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، علي جراح الصباح، بأن ما جاء في لقاء النائب البرلماني الإخواني مبارك الدويلة، مع برنامج "حديث البلد" مع الإعلامي محمد طلال السعيد، في 23 يونيو الجاري، وما ادعاه في تغريدة له في 25 من نفس الشهر، من أنه نقل إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ما دار بينه وبين الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وبأن أمير الكويت قد طلب منه في حينه إبلاغ ذلك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - غير صحيح ومحض تقوّل وافتراء على المقام السامي.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن الديوان الأميري الكويتي تأكيده أنه لا يمكن أن ينسب لأمير البلاد أي حديث أو قول، سواء في مقالة أو لقاء دون الحصول على موافقة رسمية وصريحة من الديوان الأميري.

وشدد على أن الديوان الأميري يحذر من اللجوء إلى مثل هذه الأساليب التي توقع فاعلها تحت طائلة المساءلة القانونية.

وقال "الدويلة" إنه خلال لقاء وفد كويتي مع القذافي، نقل تفاصيل اللقاء إلى أمير الكويت الذي طلب منه إبلاغ الملك سلمان به، وتم ذلك في نفس اليوم؛ حيث طرح القذافي فكرة استخدام القبائل لزعزعة أمن الخليج- حسب زعمه.

علي جراح الصباح الكويت مبارك الدويلة برنامج حديث البلد

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