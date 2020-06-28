أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا إعدام المسماري رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

حاكم كاليفورنيا يأمر بإغلاق الحانات في مناطق بالولاية

11:34 م الأحد 28 يونيو 2020
حاكم كاليفورنيا يأمر بإغلاق الحانات في مناطق بالولاية

شرطة كاليفورنيا

واشنطن - (د ب أ)

أمر حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية جافين نيوسوم، بإغلاق الحانات في مناطق مهمة بالولاية الأكثر تعدادا للسكان، بما في ذلك مدينة لوس أنجليس، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
كما وجه نيوسوم بإغلاق المنشآت التي تقدم المشروبات الكحولية في عدة مناطق أخرى بالولاية، ومن بينها ساكرامنتو عاصمة كاليفورنيا.

وشهدت عدة ولايات أمريكية ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا خلال الفترة الماضية، خاصة مع تخفيف إجراءات الإغلاق، واضطرت بعض الولايات لمراجعة قيود الإغلاق مرة أخرى.

جافين نيوسوم حاكم كاليفورنيا اغلاق الحانات

الخبر التالى:

الديوان الأميري الكويتي: ادعاءات مبارك الدويلة "كذب وافتراء"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 65188

    عدد المصابين

  • 17539

    عدد المتعافين

  • 2789

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 10188890

    عدد المصابين

  • 5514344

    عدد المتعافين

  • 502990

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بالأسماء.. وزيرة الصحة تضم 4 شخصيات إلى لجنة مكافحة كورونا