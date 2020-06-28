حاكم كاليفورنيا يأمر بإغلاق الحانات في مناطق بالولاية

واشنطن - (د ب أ)

أمر حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية جافين نيوسوم، بإغلاق الحانات في مناطق مهمة بالولاية الأكثر تعدادا للسكان، بما في ذلك مدينة لوس أنجليس، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

كما وجه نيوسوم بإغلاق المنشآت التي تقدم المشروبات الكحولية في عدة مناطق أخرى بالولاية، ومن بينها ساكرامنتو عاصمة كاليفورنيا.

وشهدت عدة ولايات أمريكية ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا خلال الفترة الماضية، خاصة مع تخفيف إجراءات الإغلاق، واضطرت بعض الولايات لمراجعة قيود الإغلاق مرة أخرى.