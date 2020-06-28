أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا إعدام المسماري رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

حاكم تكساس يحذر: كورونا اتخذ منعطفا خطيرا للغاية

11:26 م الأحد 28 يونيو 2020
حاكم تكساس يحذر: كورونا اتخذ منعطفا خطيرا للغاية

حاكم ولاية تكساس الأمريكية جريج أبوت

واشنطن - (د ب أ)

حذر حاكم ولاية تكساس الأمريكية، جريج أبوت، اليوم الأحد، من أن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولاية أصبح اتجاها مقلقا وحث المواطنين على البقاء في منازلهم قدر الإمكان.

وقال أبوت، وهو يتحدث بجانب مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، الذي يزور الولاية، "يجب أن نفهم أن كوفيد-19 اتخذ منعطفا سريعا للغاية وخطيرا للغاية في تكساس خلال الأسابيع القليلة الماضية فقط".

وأشار إلى أن معدل الوفيات في تكساس لا يزال منخفضا للغاية وأنه يتم القيام بجهود للتخفيف من أثر الفيروس.

من جانبه، قال بنس إن يتعين على المواطنين في "المناطق المتأثرة" أن يرتدوا كمامات موضحا "ارتداء كمامات فكرة جيدة". وكان بنس يرتدي كمامة عندما وصل إلى تكساس.

جريج أبوت ولاية تكساس فيروس كورونا أمريكا

الخبر التالى:

رئيس بولندا الحالي يفوز بجولة الانتخابات الرئاسية الأولى

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 65188

    عدد المصابين

  • 17539

    عدد المتعافين

  • 2789

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 10188890

    عدد المصابين

  • 5514344

    عدد المتعافين

  • 502990

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بالأسماء.. وزيرة الصحة تضم 4 شخصيات إلى لجنة مكافحة كورونا