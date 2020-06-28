حاكم تكساس يحذر: كورونا اتخذ منعطفا خطيرا للغاية
واشنطن - (د ب أ)
حذر حاكم ولاية تكساس الأمريكية، جريج أبوت، اليوم الأحد، من أن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولاية أصبح اتجاها مقلقا وحث المواطنين على البقاء في منازلهم قدر الإمكان.
وقال أبوت، وهو يتحدث بجانب مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، الذي يزور الولاية، "يجب أن نفهم أن كوفيد-19 اتخذ منعطفا سريعا للغاية وخطيرا للغاية في تكساس خلال الأسابيع القليلة الماضية فقط".
وأشار إلى أن معدل الوفيات في تكساس لا يزال منخفضا للغاية وأنه يتم القيام بجهود للتخفيف من أثر الفيروس.
من جانبه، قال بنس إن يتعين على المواطنين في "المناطق المتأثرة" أن يرتدوا كمامات موضحا "ارتداء كمامات فكرة جيدة". وكان بنس يرتدي كمامة عندما وصل إلى تكساس.
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