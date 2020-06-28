قائد العالم الحر وليس كبقيتنا.. وزير أمريكي يكشف سبب عدم ارتداء ترامب "الكمامة"

وكالات:

قال وزير الصحة الأمريكي، أليكس عازار، إن الظروف الفريدة لرئيس لولايات المتحدة، دونالد ترامب، بصفته "قائد العالم الحر" يتم اختياره وفحصه باستمرار، ومن ثم لا يحتاج إلى ارتداء الكمامات.

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أكد أن ترامب ليس مضطرا لاتباع توجيهات إدارته، لأنه كقائد للعالم الحر يتم اختباره بانتظام، وهو في "ظروف مختلفة تمامًا عن بقيتنا".

ورفض عازار القول ما إذا كان قد طلب من الرئيس الأميركي وضع كمامة. وقال لشبكتي "سي إن إن" و "إن بي سي" إن رسالته الخاصة إلى الشعب الأميركي هي اتخاذ الاحتياطات من أجل "الصحة العامة".

وقال الحاكم الديمقراطي لواشنطن، جاي إنسلي، إن ترامب يجب أن يقضي المزيد من الوقت في نشر تغريدات بشأن وضع الكمامات للحماية بدلاً من حماية الآثار.

وأضاف لشبكة سي بي إس: "نحن بحاجة إلى رئيس يهتم أكثر بالأميركيين الأحياء وأقل بالكونفدراليين الموتى"، في إشارة إلى اهتمام ترامب بحماية تماثيل قادة تاريخيين تم تحطيمها مؤخرا، بالتزامن مع احتجاجات ضد "عنف وعنصرية" الشرطة.