ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في البرازيل إلى أكثر من ١.٣ مليون شخص

برازيليا - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 38693 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة إضافة إلى 1109 حالات وفاة إضافية.

وأشارت الوزارة - في بيان لها أوردته قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم/الأحد/ - إلى ارتفاع إجمالي حالات الإصابة في البلاد جراء فيروس "كورونا" إلى مليون و313 ألفًا و667 مصابًا وارتفاع إجمالي حالات الوفاة إلى 57070 حالة وفاة.

وتجاوز عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في أنحاء العالم الـ10 ملايين، وأودى حتى الآن بحياة نصف مليون شخص على مدار سبعة أشهر.

وتبلغ الإصابات في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا نحو 75 بالمائة من إجمالي المصابين في العالم، وذلك بنسب متساوية تقريبًا بين المناطق الثلاث، بينما تسجل آسيا والشرق الأوسط زهاء 11 و9 في المائة على الترتيب.