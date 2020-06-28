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الإليزيه: ماكرون يشيد بفوز رئيس الوزراء في الانتخابات المحلية

10:45 م الأحد 28 يونيو 2020
الإليزيه: ماكرون يشيد بفوز رئيس الوزراء في الانتخابات المحلية

إيمانويل ماكرون


وكالات

قال مسؤول بالرئاسة الفرنسية، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هنأ رئيس وزرائه إدوار فيليب على "فوزه الجميل" في الانتخابات البلدية، اليوم الأحد ببلدة لو هافر بشمال البلاد، حسبما ذكرت رويترز.

وقال المسؤول بالإليزيه إن الاثنين سيلتقيان وجها لوجه صباح يوم الاثنين في اجتماع ثنائي.

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي الذى ينتمى لتيار يمين الوسط إدوار فيليب، فوزه في السباق على منصب عمدة مدينة لو هافر بمنطقة نورماندى بشمال غربى فرنسا، ما يعزز رأسماله السياسي حيث تتزايد التكهنات بأن الرئيس إيمانويل ماكرون يعتزم إجراء تعديل حكومي كبير.

وقال فيليب في كلمة بمناسبة انتصاره إن "النتائج في لو هافر واضحة للغاية" فى الوقت الذى أعلن فيه تليفزيون فرنسا2 أن النتائج الأولية منحته 59 بالمئة من الأصوات على مرشح شيوعي.

وكان المستقبل السياسي لفيليب سيدخل دائرة الشكوك حال خسارته في الانتخابات، على الرغم من أنه قال إنه يعتزم أن يظل رئيسا للوزراء طالما كان ماكرون راضيا عنه، بدلا من أن يتولى منصب عمدة المدينة على الفور.

ولم يدل فيليب بأي تصريحات اليوم الأحد عن ذلك أو عن التكهنات التي تدور حول تعديلات حكومية، سوى بالقول إن فوزه في لو هافر كان "إجراء ثقة ومسؤولية استثنائية يجب أن تؤخذ بجدية بالغة".

إيمانويل ماكرون ادوار فيليب لوهافر

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