رئيس الوزراء الفرنسي يفوز في الانتخابات البلدية بنسبة 58.8%
09:19 م الأحد 28 يونيو 2020
باريس - (أ ش أ):
أفادت قناة "فرنسا 24" مساء اليوم الأحد، بأن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب قد فاز في الانتخابات البلدية، في مدينة لوهافر بشمال غرب فرنسا.
وأشارت القناة إلى أن فيليب فاز بالانتخابات بنسبة أصوات بلغت 58.8 في المائة.
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