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رئيس الوزراء الفرنسي يفوز في الانتخابات البلدية بنسبة 58.8%

09:19 م الأحد 28 يونيو 2020
رئيس الوزراء الفرنسي يفوز في الانتخابات البلدية بنسبة 58.8%

رئيس وزراء فرنسا ادوارد فيليب

باريس - (أ ش أ):
أفادت قناة "فرنسا 24" مساء اليوم الأحد، بأن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب قد فاز في الانتخابات البلدية، في مدينة لوهافر بشمال غرب فرنسا.
وأشارت القناة إلى أن فيليب فاز بالانتخابات بنسبة أصوات بلغت 58.8 في المائة.

إدوارد فيليب فرنسا باريس

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