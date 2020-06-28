استقالة مدير الأمن القومي البريطاني من منصبه

وكالات

قال مارك سيدويل مستشار الأمن القومي البريطاني ووزير شؤون مجلس الوزراء، اليوم الأحد، إنه أبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس حونسون بإنه يعازم الاستقالة من منصبه، حسبما ذكرت رويترز.

وفي تبادل للرسائل مع جونسون، قال سيدويل "قبل عامين، عندما مرض سلفي، طلب مني سلفك تولي منصب وزير شؤون مجلس الوزراء، وطلبت مني مواصلة دعمك خلال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وفترة الانتخابات".

وتابع: "كان من الصواب بشكل واضح أن أبقى من أجل المرحلة الصعبة لأزمة فيروس كورونا المستجد، تركيز الحكومة يتحول الآن إلى التعافي والتجديد محليا وعالميا".

وشكر جونسون سيدويل على خدمته المتميزة.

وقال رئيس الوزراء إنه طلب من سيدويل أن يقود لجنة جديدة لمجموعة السبع بشأن الأمن الاقتصادي العالمي حيث تتولى المملكة المتحدة رئاسة المجموعة.

وقال مجلس الوزراء البريطاني، إن ديفيد فورست، كبير مفاوضي بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي سيتولى موقع سيدويل كمستشار للأمن القومي.