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كورونا في العالم: الإصابات تتجاوز 10 ملايين.. والوفيات نصف مليون

05:36 م الأحد 28 يونيو 2020
كورونا في العالم: الإصابات تتجاوز 10 ملايين.. والوفيات نصف مليون

العالم يواجه فيروس كورونا

عواصم العالم - (د ب أ):

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في مختلف أنحاء العالم 10 ملايين و7 آلاف و428 حالة، حتى الساعة 1226 من صباح اليوم الأحد، بحسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي)، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في العالم جراء الفيروس بلغت 499 ألفا و306 حالات.

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