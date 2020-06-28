أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا إعدام المسماري رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

إيران: تفريغ محتويات صندوقي الطائرة الأوكرانية بفرنسا في 20 يوليو

05:25 م الأحد 28 يونيو 2020
إيران: تفريغ محتويات صندوقي الطائرة الأوكرانية بفرنسا في 20 يوليو

حادث الطائرة الأوكرانية المنكوبة

طهران - (د ب أ)

قالت إيران، إن عملية تفريغ تسجيلات وحل شفرة معلومات وبيانات رحلة طيران بوينج الأوكرانية التي تحطمت بالقرب من طهران في وقت سابق من هذا العام ستبدأ في فرنسا في 20 يوليو.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد ، قال محسن بهاروند نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدولية والقانونية لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية إن "فريق طيران إيراني سوف ينقل الصندوقين الأسودين إلى فرنسا، وستبدأ عملية فك التشفير واستخراج البيانات في 20 يوليو، ما لم يحدث شىء غير عادي".

ودون الخوض في تفاصيل، قال بهاروند إن إيران ستقود التحقيق وقراءة بيانات الصندوقين الأسودين، لكن أطرافا أخرى معنية بالحادث يمكن أن تبعث بممثلين لها.

كانت الجمهورية الإسلامية تصر من قبل على أن يتم تفريغ محتويات الصندوقين داخل البلاد، متهمة الولايات المتحدة وفرنسا برفض طلب إيران بتزويدها بالتجهيزات الضرورية.

وفي يناير، قالت إيران إنها أسقطت بطريق الخطأ طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأوكرانية على رحلة طيران رقم 752 بعد أن أخطأت واعتبرتها صاروخ كروز، ما أسفر عن مقتل جميع من كان على متنها، وعددهم 176 شخصا.

الطائرة الأوكرانية طهران إيران فرنسا

الخبر التالى:

كورونا في العالم: الإصابات تتجاوز 10 ملايين.. والوفيات نصف مليون

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 63923

    عدد المصابين

  • 17140

    عدد المتعافين

  • 2708

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 10008027

    عدد المصابين

  • 5415353

    عدد المتعافين

  • 499102

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بمناسبة 30 يونيو.. مجلس الوزراء: الخميس المقبل إجازة رسمية بدلاً من الثلاثاء