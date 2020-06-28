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نتائج أولية: فوز الرئيس الأيسلندي جودني يوهانسون بولاية ثانية

04:35 م الأحد 28 يونيو 2020
نتائج أولية: فوز الرئيس الأيسلندي جودني يوهانسون بولاية ثانية

جودنى يوهانسون

ريكجافيك - أ ش أ

أظهرت النتائج الأولية لفرز أصوات الناخبين في أيسلندا، اليوم الأحد، فوز الرئيس جودني يوهانسون بولاية ثانية مدتها 4 سنوات بأغلبية كبيرة، وفق ما أعلنت وسائل إعلام محلية.

وطبقا للنتائج الأولية، فقد حصل أستاذ التاريخ السابق يوهانسون (52 عاما) على نحو 91 بالمئة من أصوات الناخبين التي جرى فرزها على مستوى البلاد، فيما حصل منافسه جودموندور يونسون على 9 بالمئة فقط من أصوات الناخبين، في انتظار الإعلان عن النتائج النهائية في وقت لاحق من اليوم، حسب الموقع الإلكتروني لهيئة الإذاعة الوطنية الأيسلندية.

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