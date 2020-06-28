محافظ جنوب سيناء يبحث مشكلات المستثمرين في منطقة نبق
جنوب سيناء- رضا السيد:
التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، بمندوب شركة جلوبال للطاقة، بحضور اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، لبحث حل مشكلات المستثمرين ورجال الأعمال بمنطقة نبق في شرم الشيخ.
واقترح محافظ جنوب سيناء جدولة المديونيات الخاصة بمناطق الإسكان السياحي والفندقي بمدينة شرم الشيخ، وعقد اجتماع بحضور ممثلي التنمية السياحية وشركة جلوبال ومستثمري منطقة نبق، لدراسة آليات جدولة المديونيات.
من جانبه رحب مندوب الشركة بمقترحات محافظ جنوب سيناء، وأبدى تعاونه واستعداد الشركة التام، لقبول جميع المقترحات والحلول التي يقرها اللواء خالد فودة.
وأكد على تعاونه مع المحافظة والمستثمرين للصالح العام للخروج من هذه الأزمة، والتعاون لاسترداد مستحقاتهم بطرق ميسرة، وضمان سداد مستحقات الدولة.
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