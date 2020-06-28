وزير الصحة التشيكي: ارتفاع إصابات كورونا "لا يعني حدوث موجة ثانية"

وارسو- (د ب ا):

قال وزير الصحة التشيكي ادم فويتيك، الأحد، إن الزيادة الأخيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في جمهورية التشيك لا تعني حدوث موجة تفشي أخرى للفيروس.

وسجلت جمهورية التشيك 168 حالة إصابة جديدة بالفيروس أمس الأول الجمعة و 260 حالة أمس السبت، فيما تعد أعلى حصيلة إصابات يومية منذ مطلع أبريل الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء التشيكية عن فويتيك القول" هذه ليست موجة ثانية من وجهة نظرنا".

وأشار الوزير إلى أن زيادة حالات الإصابة تأتي في الوقت الذي تجرى فيه التشيك فحوص فيروس كورونا في المناطق التي بها معدلات عدوى مرتفعة مثل منطقة كارفينا بشرق البلاد. وترجع حالات العدوى الجديدة بصورة أساسية إلى أحد شركات التعدين المحلية.

وبالتالي،ربما لن تشمل إجراءات تخفيف القيود المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المقررة في الأول من يوليو المقبل منطقة كارفينا.

وقال الوزير: "نعتزم تشديد الإجراءات إلى حد ما".

وعلى سبيل المثال، ربما يتم خفض الأعداد التي يسمح لها بحضور فعاليات رياضية أو ثقافية في كارفينا إلى مئة شخص، في حين سوف يتم زيادتها في بقية أنحاء البلاد من 500 حاليا إلى ألف خلال الفعاليات التي سوف تجرى في أماكن مفتوحة أو مغلقة.

وقد سجلت جمهورية التشيك حتى الآن 11,298 حالة إصابة بفيروس كورونا و 347 حالة وفاة. وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن نحو 7700 مريض تعافوا من الفيروس.