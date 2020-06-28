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قطر تسجل 750 إصابة جديدة بفيروس كورونا

02:45 م الأحد 28 يونيو 2020
قطر تسجل 750 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة القطرية

الدوحة- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة القطرية، الأحد، تسجيل 750 إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الاصابات في البلاد 94,413 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة اليوم ليستقر إجمالي عدد الوفيات في البلاد عند 110 حالات وفاة.

كما أشارت إلى تسجيل 1477 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 78,702 حالة.

ولفت البيان إلى فحص 3462 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 34,913.

وزارة الصحة القطرية قطر الدوحة

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