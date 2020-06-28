رويترز: بدء اختبارات "بوينج 737 ماكس" تمهيدا لعودتها للطيران

وكالات:

قالت مصادر مطلعة لرويترز إنه من المقرر أن يبدأ طيارون وأطقم اختبار من إدارة الطيران الاتحادية في الولايات المتحدة وشركة "بوينج"، حملة يوم الاثنين تستمر ثلاثة أيام لاختبار الطائرة 737 ماكس، وذلك بعد 16 شهرًا من منع تشغيلها.

ويمثل هذا الاختبار لحظة فارقة في أسوأ أزمة شهدتها شركة "بوينج" على الإطلاق، التي تفاقمت بعد أن تسببت جائحة كورونا في ركود صناعة الطيران والطلب على الطائرات.

وكان قرار منع طائرات "737 ماكس" الرائجة من الطيران في مارس 2019، بعد مقتل 346 شخصا في سقوط طائرتين في إثيوبيا وإندونيسيا قد أدى إلى رفع دعاوى قضائية، وإلى تحقيقات في الكونجرس ووزارة العدل الأمريكية، وقطع مصدر دخل رئيسيا لشركة "بوينج".

ونقلت رويترز عن مصدر- لم تكشف هويته- إن طاقم الاختبار سينطلق بعد اجتماع توجيهي يستمر عدة ساعات، بطائرة "737 ماكس 7" مزودة بأجهزة الاختبار من مهبط "بوينج" قرب سياتل.

وسينفذ الطاقم سيناريوهات مرسومة مسبقا أثناء التحليق مثل الدوران بزاوية حادة والقيام بعدة مناورات أكثر صعوبة، في مسار يتركز في الأساس فوق ولاية واشنطن.

وقال مصدر إن خطة الاختبار التي تنفذ على 3 أيام قد تشمل الهبوط ثم الإقلاع مباشرة عقب ملامسة العجلات للأرض، مع تعديل خطة الطيران وتوقيتاتها وفقا لحالة الطقس وعوامل أخرى.

وقالت المصادر إن الطيارين سيتعمدون استخدام النسخة المعدلة من البرنامج، الذي قيل إنه السبب في سقوط الطائرتين.

وبحسب "رويترز"، امتنعت "بوينج" وإدارة الطيران الاتحادية عن التعليق.