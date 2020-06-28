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قتيلان بإطلاق نار في مركز "وول مارت" بكاليفورنيا الأمريكية

11:36 ص الأحد 28 يونيو 2020
قتيلان بإطلاق نار في مركز "وول مارت" بكاليفورنيا الأمريكية

أرشيفية

واشنطن - أ ش أ

قتل شخصان على الأقل وأصيب 4 آخرون، اليوم الأحد، في إطلاق نار وقع في مركز للتوزيع تابع لعملاق التجزئة "وول مارت"، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقال ريك كرابتري المسؤول في بلدية مدينة ريد بلاف ـ طبقا لما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الالكتروني صباح اليوم ـ إن مسلحا يقود سيارة صدم بسيارته المبنى، قبل أن يترجل منها ويطلق النار.

وأضاف "أصيب مطلق النار، ووفقا لآخر الأنباء الواردة فقد نقل إلى المستشفى".

ومن جهته، أكد متحدث باسم سلسلة متاجر "وول مارت" وقوع إطلاق النار، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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واشنطن كاليفورنيا الأمريكية مركز وول مارت

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