القوات العراقية تقتل قياديا بـ"داعش" في عملية أمنية شرقي البلاد

بغداد - أ ش أ

أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، مقتل قيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي خلال عملية "نوعية" شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالي شرقي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المصدر - الذي لم تسمه - قوله، إن قوة أمنية مشتركة قتلت قياديا في تنظيم "داعش" بعد محاصرته قرب قرية "مردان" بأطراف قضاء خانقين شمال شرق بعقوبة.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر أمني عراقي آخر بأن قوات أمنية مشتركة، بإسناد من طيران الجيش، بدأت تنفيذ عملية أمنية لتعقب خلايا "داعش" في حوض الوقف شمال شرق بعقوبة.

وأضاف أن العملية انطلقت بعد هجوم شنه التنظيم الليلة الماضية على نقطة للشرطة؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة ستة من أفرادها.