السودان يتأهب لمليونية "تصحيح المسار"
الخرطوم- (بي بي سي):
دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى تنظيم مليونية في 30 يونيو، باسم "تصحيح المسار"، لاستكمال مطالب الثورة التي أطاحت بالرئيس عمر البشير.
وأعلنت السلطات عن إجراءات أمنية واسعة من بينها إغلاق بعض الشوارع والجسور اعتبارا من الغد ولمدة يومين. كما قررت إغلاق المحلات التجارية والأسواق،.
وقال مجلس السيادة الانتقالي إنه سيتصدى بقوة لأي مظاهر عنف وشغب خلال المسيرات وسيعتقل "المندسين" وسط المتظاهرين.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل من العام الماضي البشير من الرئاسة إثر ثورة شعبية عارمة بدأت للاحتجاج على تردي الأوضاع الاقتصادية.
كيف حدثت الثورة؟
ديسمبر 2018: خرجت مظاهرات احتجاجا على ارتفاع أسعار الخبز التي زادت بعد أن ألغت الحكومة الدعم الذي كانت تقدمه في هذا الصدد.
فبراير 2019: أعلن البشير حالة الطوارئ وأقال الحكومة وولاة الولايات في محاولة لإنهاء أسابيع من الاحتجاجات ضد نظام حكمه، قتل فيها نحو 40 شخصا.
أبريل 2019: أطاح الجيش بالبشير وشرع في محادثات مع المعارضة بشأن الانتقال إلى الديمقراطية.
يونيو 2019: فتحت القوات الأمنية النار على المحتجين وقتلت 87 شخصا، على الأقل.
سبتمبر 2019: تشكلت حكومة جديدة برئاسة عبد الله حمدوك، كجزء من اتفاق لتقاسم السلطة لثلاث سنوات بين الجيش وممثلين مدنيين وجماعات المعارضة.
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